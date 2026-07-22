قتيل و15 جريحا في هجوم أوكراني على مستودعات شركة تجارية روسية ضخمة

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أربيل (كوردستان24)- قتل شخص وأصيب 15 بجروح في هجمات أوكرانية على روسيا خلال الليل استهدفت بصورة خاصة مستودعات لشركة "وايلبيريز" العملاقة للتجارة الإلكترونية، وفق ما افادت السلطات الأربعاء.

وكان هذا ثاني هجوم خلال أيام قليلة على الشركة التي تلقى إقبالا كبيرا في روسيا، بعد أن أن استهدفت أوكرانيا السبت مستودعين كبيرين تابعين لها قرب موسكو، ما أدى إلى مقتل ثمانية موظفين من طواقم الليل واندلاع حرائق دمرت المنشآت تقريبا.

وقالت رئيسة مجلس إدارة وايلبيريز تاتيانا كيم في بيان عبر تلغرام "تعرضت مراكزنا اللوجستية لهجوم هذه الليلة في كراسنودار ونيفينوميسك في جنوب روسيا، مشيرة إلى أن الهجمات أوقعت "جرحى" وأنه تم إخلاء المواقع المستهدفة من الموظفين.

وأفاد حاكم منطقة كراسنودار فينيامين كوندراتييف أن عشرة أشخاص أصبوا في الهجوم على مجمع مستودعات اشتعلت فيه النيران.

كما أشار إلى مقتل شخص جراء سقوط حطام مسيّرة ضربت شركة في أرمافير.

وفي نيفينوميسك بمنطقة ستافروبول (جنوب)، أفاد الحاكم المحلي فلاديمير فلاديميروف عبر منصة "ماكس" الحكومية الروسية، بأن "النيران اشتعلت في مجمع مستودعات إثر هجوم بطائرات مسيّرة".

وكانت فرق الإطفاء لا تزال في الساعة 5,30 ت غ تكافح الحريق الذي اندلع في المستودعات المستهدفة في كراسنودار ونيفينوميسك، وفق السلطات المحلية.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية المكلفة التحقيقات الكبرى في البلد، فتح تحقيق في "اعتداء" بعد "هجمات الوحدات المسلحة الأوكرانية على المراكز اللوجستية في كراسنودار ونيفينوميسك".

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، يصعد الطرفان منذ بضعة أشهر حدة ضرباتهما، ما يؤدي إلى سقوط عدد متزايد من الضحايا المدنيين.