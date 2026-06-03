لانتهاكها الحصار.. الجيش الأميركي يعلن أنه أطلق النار على سفينة وعطلها

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الأميركي الأربعاء أنه أطلق صاروخا على سفينة كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني في انتهاك للحصار الأميركي، ما أدى إلى تعطيلها.

وأوقفت واشنطن بالقوة حتى الآن ست سفن قالت إنها حاولت كسر الحصار الذي تفرضه على سواحل إيران منذ 13 نيسان/أبريل.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن ناقلة النفط "إم/تي ليكسي" التي ترفع علم بوتسوانا والفارغة من الحمولة "تجاهلت تحذيرات متكررة" على مدار 24 ساعة، وأن طائرة حربية أميركية "تمكنت في نهاية المطاف من تعطيل السفينة بإطلاق صاروخ هيلفاير على غرفة محركاتها".

ولم يذكر البيان ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن وقوع إصابات على متن السفينة "ليكسي".

والجمعة، عطّل الجيش الأميركي سفينة شحن ترفع علم غامبيا بعدما رفضت الامتثال لأوامره، بحسب ما ذكرت القيادة المركزية الأميركية.

وفي 8 أيار/مايو، أطلقت القوات الأميركية ذخائر دقيقة على مداخن ناقلتين ترفعان العلم الإيراني لإيقافهما.

وعطّلت طائرة حربية سفينة أخرى ترفع العلم الإيراني في 6 أيار/مايو باستهداف دفتها بمدفع عيار 20 ملم.

وفي 19 أبريل/نيسان، حاولت سفينة ترفع العلم الإيراني كسر الحصار وتجاهلت تحذيرات متكررة من مدمرة أميركية، بحسب ما ذكرت القيادة المركزية الأميركية حينها.

وفي نهاية المطاف، أمرت المدمرة الأميركية طاقم السفينة بإخلاء غرفة المحركات، ثم قصفتها بعدة قذائف من مدفعها عيار خمس بوصات، ما أدى إلى تعطيلها.

أغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الحيوي بعد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط/فبراير.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية بعد فشل جولة محادثات سلام في باكستان في تحقيق اختراق في نيسان/أبريل.

AFP