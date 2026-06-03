البحرين تعلن اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدة مسيرات إيرانية استهدفت مواقع مدنية

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بياناً رسمياً بشأن الاعتداءات الإيرانية، ذكرت فيه أن منظومة الدفاع الجوي للمملكة تمكنت بنجاح من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدة طائرات مسيرة (بدون طيار) كانت موجهة لاستهداف مواقع مدنية.

وأشار البيان إلى أن "إيران تواصل اعتداءاتها العدائية" عبر شن الهجمات الصاروخية والمسيرات الانتحارية التي تستهدف المناطق المدنية والآمنة في مملكة البحرين، مؤكداً أن قوات الدفاع الجوي نجحت بالمرصاد في إحباط هذه الهجمات بالكامل والتصدي لها.

ودعت القيادة العامة لقوة الدفاع في جانب آخر من البيان، كافة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، محذرة بشدة من الاقتراب بأي شكل من الأشكال من الأجسام الغريبة والمشبوهة التي تمثل حطام ومخلفات الهجمات الإيرانية، مطالبة بالإبلاغ الفوري للجهات الأمنية والمختصة في حال العثور على أي من هذه المقذوفات أو الأجسام.

وأكدت قوة دفاع البحرين أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت والممتلكات الخاصة للمواطنين يمثل "انتهاكاً صارخاً وصريحاً لكافة القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني"، مشيدة بجهود وتفاني منتسبي سلاح الهندسة الملكي لتعاملهم الآمن والمهني في تفكيك وإزالة بقايا المقذوفات والمتفجرات حرصاً على سلامة وأرواح المدنيين وحماية للممتلكات.