العدل العراقية تعلن إطــلاق سراح 593 نزيلاً خلال أيار 2026

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، إطــلاق سراح 593 نزيلاً خلال شهر أيار 2026.

وذكرت الوزارة في بيان أن "عدد النزلاء المطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر أيار من عام 2026، بلغ (593) نزيلاً في بغداد وعدد من المحافظات".

وأضافت أن "من بين المفرج عنهم (394) نزيلاً أُطلق سراحهم بموجب قرارات قضائية مختلفة، فيما بلغ عدد النزلاء المشمولين بقانون العفو العام (199) نزيلاً".

وأكدت الوزارة، أن "دائرة الإصلاح العراقية مستمرة في متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، وبما ينسجم مع الأطر القانونية المعتمدة، ويعكس التزامها بأداء واجبها المهني والإنساني بأعلى مستويات الدقة والمسؤولية".