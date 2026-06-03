مرصد "إيكو عراق": أزمة البنزين في بغداد مستمرة لحين وصول المستورد

الإنتاج المحلي عاجز عن سد العجز

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشأن الاقتصادي والنفطي، أن أزمة البنزين التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات ستستمر لحين وصول شحنات الاستيراد المتعاقد عليها، مشيراً إلى عدم قدرة المصافي المحلية حالياً على زيادة الإنتاج لتغطية النقص بسبب قيود تتعلق بمحدودية الطاقة التخزينية للمشتقات النفطية الأخرى.

وأوضح المرصد في بيان صحفي، أن المصافي العراقية تنتج يومياً نحو 29 مليون لتر من البنزين بمختلف أنواعه، في حين يتجاوز حجم الاستهلاك اليومي المحلي حاجز الـ 33 مليون لتر، مبيناً أن البنزين المحسن والسوبر يشكلان نحو 18% من هذا الاستهلاك.

وأشار البيان إلى أن العجز اليومي البالغ ما بين 4 إلى 5 ملايين لتر كان يُغطى بانتظام عبر الاستيراد الخارجي، لافتاً إلى أن التأخر الأخير في وصول الشحنات المستوردة يمثل السبب الرئيسي والمباشر وراء طوابير الأزمة الحالية التي تشهدها محطات الوقود في بغداد والمحافظات.

وعن أسباب عدم قدرة العراق على رفع معدلات التكرير والإنتاج المحلي لتغطية هذا النقص، كشف المرصد أن المصافي تعاني من محدودية الطاقة التخزينية للمنتجات والمشتقات المصاحبة لعملية تكرير البنزين، مثل مادة "النافثا" وزيت الوقود (النفط الأسود)، مما يمنع زيادة تكرير البنزين دون توفر منافذ تصريف أو مساحات تخزين إضافية لهذه المواد المصاحبة.

واختتم المرصد بيانه بدعوة الجهات الحكومية والوزارات المعنية إلى الإسراع في تأمين تسييل ووصول شحنات البنزين المستورد، وتفعيل خطط الطوارئ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإنهاء الازدحامات أمام محطات التعبئة.