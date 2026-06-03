المديرية العامة للثروة الحيوانية تعلن إحصائيات ذبح الأضاحي لعامي 2025 و 2026

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للثروة الحيوانية، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء 3 حزيران/يونيو 2026، عن الإحصائيات الرسمية لعمليات ذبح الأضاحي والمواشي والفحوصات الطبية والبيطرية المرافقة لها في المجازر والمسالخ الحكومية خلال أيام عيد الأضحى المبارك للعام الحالي وعام 2025 المنصرم.

أولاً: إحصائيات عيد الأضحى المبارك لعام 2026

أوضحت المديرية أنه تم خلال أيام العيد ذبح 7748 رأساً من المواشي الصغيرة (الأغنام والماعز) و2810 رؤوس من المواشي الكبيرة (الأبقار والجمال) تحت إشراف مباشر من الفرق البيطرية المتخصصة التابعة للمديرية. وأشارت إلى أنه جرى منع ذبح 47 رأساً من الماشية قبل الذبح بسبب إصابتها بأمراض وعدم استيفائها للشروط الصحية، فضلاً عن استبعاد وإتلاف أكثر من 8 أطنان من اللحوم والأعضاء الداخلية التالفة (مثل الكبد والرئتين) لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

ثانياً: إحصائيات عام 2025

تطرق المؤتمر الصحفي إلى إحصائيات العام الماضي 2025؛ حيث تم ذبح 517,249 رأساً من المواشي الصغيرة و113,676 رأساً من المواشي الكبيرة في المجازر والمسالخ الحكومية المرخصة. كما جرى رفض واستبعاد 1288 رأساً من الماشية قبل عملية الذبح لإصابتها بأمراض، وإتلاف 630 جثة ومقذوفاً للمواشي بعد عملية الذبح لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية والصحية.

وأشار المتحدث باسم المديرية إلى أن الفرق الطبية والبيطرية نجحت خلال العام الماضي في منع استهلاك وإتلاف 33 طناً من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري بسبب إصابتها بأمراض كانت تشكل خطراً حقيقياً ومباشراً على صحة وحياة الإنسان.

ثالثاً: حماية الأمن الصحي للمواطنين

وشدد مدير الثروة الحيوانية على أن المجازر والمسالخ الرسمية والنموذجية المرخصة هي المواقع الآمنة والوحيدة الموثوقة لإنتاج وتأمين اللحوم الصحية السليمة، لافتاً إلى أنه لو جرى ذبح المواشي المنتجة لتلك الـ 33 طناً من اللحوم التالفة خارج المجازر الرسمية ودون فحوصات طبية وبيطرية مسبقة، لتسببت في تفشي وانتشار العديد من الأمراض والأوبئة الانتقالية الخطيرة بين المواطنين.