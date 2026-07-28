أسعار الذهب تتراجع قبل قرار شديد الغموض بشأن الفائدة

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أربيل (كوردستان24)- تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء قبيل قرار مرتقب بشأن أسعار الفائدة لاحقا هذا الأسبوع والذي قد يثير جدلا واسعا، في حين ساهم هدوء مؤقت في صراع الشرق الأوسط بتهدئة المخاوف من التضخم.

انخفض المعدن النفيس بما يصل إلى 1% قرب 4050 دولارا للأونصة، ما محا مكسبا متواضعا في الجلسة السابقة، وهبطت الفضة بنسبة 1.7% إلى 57.39 دولار للأونصة.

يتمركز المتعاملون الآن استعدادا لقرار قد يكون مثيراً للجدل بشأن الفائدة من جانب الفيدرالي غدا الأربعاء، في ظل انقسام صناع السياسات بين قراءة التضخم في يونيو، التي جاءت أقل حدة من المتوقع، والارتفاع الأحدث في أسعار النفط الذي رافق اشتعال القتال بين أمريكا وإيران.

تشير مقايضات أسعار الفائدة إلى احتمال يبلغ 40% لزيادة قدرها ربع نقطة مئوية، وهي درجة عدم يقين مرتفعة على نحو غير معتاد قبل وقت قصير جدا من قرار الفيدرالي، وفقا لمعايير السنوات الأخيرة، وقالت "سيتاديل سيكيوريتيز" إنها تتوقع رفع الفائدة هذا الأسبوع، وهي خطوة تقول إنها ستعزز مصداقية رئيس الفيدرالي كيفن وارش في معركة مكافحة التضخم.

انخفض الذهب بنحو الربع منذ بدء الحرب قبل 5 أشهر، إذ غذت أسعار الطاقة المرتفعة ضغوط التضخم، ومع ذلك ظل المعدن قرب مستوى الدعم الرئيسي البالغ 4000 دولار للأونصة منذ أواخر يونيو، مدعوما بموجة الشراء عند انخفاض الأسعار، وأضافت صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب إلى حيازاتها لـ 5 أيام متتالية، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ مايو.

المصدر.. الاقتصادية