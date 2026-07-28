النزاهة تضبط ملياري ونصف المليار دينار في منزل مسؤول سابق بصلاح الدين

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة، اليوم، عن تمكنها من ضبط مبالغ ماليّة ضخمة وأصول عقاريّة تعود لمدير قسم الحسابات السابق في محافظة صلاح الدين، الموقوف حالياً على ذمة التحقيق.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن فريقاً من مكتب تحقيق صلاح الدين، ونزولاً عند مذكرّة قضائيّة، داهم منزل المتهم وضبط مبلغاً قدره (2,500,000,000) ملياران وخمسمائة مليون دينار عراقي. كما كشفت العملية عن امتلاك المتهم لستة عقارات في مجمعات استثمارية مسجلة باسم زوجته.

وأوضح البيان أن المسؤول السابق موقوف حالياً وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، إثر تورطه بقضايا تتعلق بصرف مستحقات وفروقات مالية لموظفي المحافظة عبر وصولات وهمية وصكوك مسحوبة من مصرف الرافدين. هذا وقد تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبالغ والمضبوطات لعرضها على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.