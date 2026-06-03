محمود محمد: الشعب مصدر الشرعية ومسؤوليتنا تقتضي تفعيل برلمان كوردستان دون تأخير

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دعا المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، كافة الأطراف والقوى السياسية إلى تكثيف جهودها ومساعيها لتجاوز حالة الانسداد السياسي الراهنة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل وإعادة عمل برلمان كوردستان في أسرع وقت ممكن.

واليوم الأربعاء 3 حزيران/يونيو 2026، صرح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، بأن المسؤولية تقع على عاتق كافة الأطراف والقوى السياسية في هذه المرحلة للعمل معاً بجدية على كسر حالة الجمود التي تخيم على العملية السياسية في إقليم كوردستان. وأشار إلى وجوب أن تصب كافة الخطوات والجهود في اتجاه تفعيل برلمان كوردستان في أقرب وقت، لكي يتمكن من أداء وممارسة مهامه القانونية والدستورية والوطنية.

وشدد محمود محمد على أنه يتوجب احترام إرادة وتطلعات شعب كوردستان في أي خطوة سياسية أو إدارية يتم اتخاذها بالإقليم، نظراً لأن الشعب هو المصدر الأساسي للشرعية.

واختتم المتحدث باسم الحزب تصريحه بالـتأكيد على أهمية وحدة الصف الوطني وتلاحمه قائلاً: "يتعين على جميع الأطراف السعي والعمل معاً لمعالجة وحل كافة المشاكل والخلافات القائمة، لكي نتمكن من الانتقال والخطو نحو مرحلة أكثر استقراراً وازدهاراً".