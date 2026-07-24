الخطوط الجوية القطرية تعلّق رحلاتها إلى الكويت والبحرين وأربيل حتى نهاية الشهر

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الجمعة، عن تعليق رحلاتها الجوية إلى مطارات الكويت، والبحرين، وأربيل، وذلك حتى نهاية شهر تموز/يوليو الجاري.

وذكرت الشركة في بيان نُشر على موقعها الرسمي اليوم الجمعة، أن تعليق الرحلات سيستمر لغاية 31 من الشهر الحالي، داعيةً المسافرين إلى زيارة موقعها الإلكتروني لمتابعة التحديثات ومعرفة آخر المستجدات المتعلقة بجدول الرحلات.

وفي سياق متصل، صرح مدير مطار أربيل الدولي لشبكة "كوردستان 24" اليوم الجمعة، 24 تموز 2026، بأن الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المنطقة فجر اليوم لم تترك أي تأثير على حركة الملاحة الجوية في المطار.

وأكد مدير المطار أن حركة الرحلات الجوية مستمرة بشكل طبيعي واعتيادي، نافياً وجود أي توقف أو عرقلة في الرحلات نتيجة تلك الهجمات.