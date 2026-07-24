العراق ينفي رسمياً وجود وساطة بين إيران والولايات المتحدة

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أربيل (كوردستان24)- نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الجمعة، بشكل قاطع ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقريرها الأخير بشأن وجود وساطة عراقية لعقد اتفاق وقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد المكتب في بيان رسمي له، أن المزاعم التي تضمنها التقرير المنشور بتاريخ 23 تموز 2026 "عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة".

ودعا البيان كافة وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية إلى ضرورة تحري الدقة والمهنية في نقل الأخبار، والاعتماد الحصري على المصادر الرسمية، محذراً من تداول معلومات غير موثقة أو منسوبة إلى مصادر مجهولة لتجنب تضليل الرأي العام.