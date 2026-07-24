مكافحة الإرهاب في كوردستان: إسقاط 5 طائرات مسيرة مفخخة في سماء أربيل دون خسائر

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أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة 24 تموز 2026، عن إحباط هجوم بطائرات مسيرة استهدف مدينة أربيل.

وذكر الجهاز في بيان رسمي، أن قوات التحالف الدولي تمكنت، في الفترة ما بين الساعة 9:32 و9:45 صباحاً، من اعتراض وإسقاط خمس طائرات مسيرة مفخخة في أجواء محافظة أربيل.

وأوضح البيان أن تلك الطائرات كانت قد أُطلقت من الجهة الغربية للمحافظة، مؤكداً أن عملية التصدي وتدمير المسيرات تمت بنجاح دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات.