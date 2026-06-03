أربيل تحتضن مهرجان "الربيع" لدعم الحرف اليدوية وتوفير فرص العمل

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أربيل (كوردستان 24)- أُعيد افتتاح مهرجان "الربيع" مساء اليوم الأربعاء 3 حزيران/يونيو 2026 في حديقة الشهيد سامي عبد الرحمن، بحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو ورئيس بلدية أربيل كارزان عبد الهادي، وسط أجواء احتفالية حافلة بالأنشطة والفعاليات المتنوعة.

ونظّمت المهرجان منظمة "تاك ڤين" بهدف المساهمة في توفير فرص العمل، وتعزيز روح التعاون المجتمعي، ودعم أصحاب المشاريع المنزلية والحرف اليدوية والمنتجات المحلية.

وأكد محافظ أربيل، خلال مشاركته في الفعالية، أهمية إقامة مثل هذه المهرجانات لما لها من دور فاعل في دعم الأيدي العاملة والمنتج المحلي، إلى جانب المساهمة في التعريف بالمنتجات الوطنية وتوسيع أسواقها، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.

من جانبهم، أعرب المشاركون عن سعادتهم بإقامة هذا النوع من الفعاليات، مشددين على أهمية توفير فرص العمل وتهيئة بيئة داعمة لأصحاب المشاريع والحرفيين.

وحمل مهرجان "الربيع" رسالة سلام وتعايش، كما وفر أجواءً ترفيهية واجتماعية للزوار والمواطنين الذين توافدوا إلى موقع المهرجان للاستمتاع بفعالياته المتنوعة.