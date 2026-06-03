الأمم المتحدة تجدّد التزامها بالعمل المشترك مع إقليم كوردستان والعراق
أربيل (كوردستان 24)- استقبل وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، اليوم الأربعاء، رئيس بعثة الأمم المتحدة والمنسق المقيم في العراق، غلام محمد إسحق زي، بمناسبة انتهاء مهامه.
وأعرب المسؤول الأممي خلال اللقاء عن عميق شكره وتقديره للشراكة القوية والتعاون الوثيق الذي أبدته وزارة الداخلية مع طواقم الأمم المتحدة طوال فترة توليه منصبه في العراق.
مشيداً بالتسهيلات والدعم الذي قدمته حكومة الإقليم لإنجاح المشاريع الأممية.
من جانبه، أكد إسحق زي التزام المنظمة الدولية الثابت بمواصلة العمل المشترك والتعاون الوثيق مع الشركاء في إقليم كوردستان وكافة أنحاء العراق، بما يضمن دعم الاستقرار والتنمية المستدامة.
Head of the UN and Resident Coordinator, Mr. Ghulam M. Isaczai, met today with H.E. Mr. Rebar Ahmed, Minister of Interior of the Kurdistan Regional Gov, to express his appreciation for the strong partnership and close cooperation between his Ministry and the UN during Mr.… pic.twitter.com/GXwyvP73Hx— United Nations Iraq (@UNIraq) June 3, 2026