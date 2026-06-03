إحياء الذكرى الـ 101 لـ”غونچەي بهارستان” براعم الربيع في أربيل بحضور رسمي وثقافي

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أربيل (كوردستان 24)- أُقيمت مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 حزيران 2026، فعالية ثقافية وأدبية لإحياء الذكرى الـ101 لمجلة “غونچەي بهارستان”، بحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني أحمد كاني، إلى جانب عدد من المسؤولين والأكاديميين وأساتذة الجامعات.

ونُظمت الفعالية من قبل المديرية العامة للثقافة والفنون في أربيل ضمن الأنشطة الثقافية والأدبية لوزارة الثقافة والشباب، بهدف تسليط الضوء على أهمية مجلة “غونچەي بهارستان” ومكانتها في مسيرة الحركة الثقافية والأدبية الكوردية.

وشهدت الفعالية استعراضاً لتاريخ المجلة ودورها البارز في تطوير اللغة الكوردية ونشر الوعي الثقافي، حيث أشار المشاركون إلى أنها تُعد من أوائل المنابر الثقافية الكوردية الحديثة، وأسهمت بشكل كبير في إعداد جيل من الكتّاب والمثقفين الكورد.

وأكد محافظ أربيل في كلمة له أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والصحفي الكوردي والتعريف به، مشدداً على أن إحياء الذكرى الـ101 لمجلة “غونچەي بهارستان” يمثل فرصة مهمة لتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخ الثقافة الكوردية. كما دعا إلى مواصلة تنظيم مثل هذه الأنشطة للحفاظ على الإرث الأدبي والثقافي الكوردي.

وفي ختام الفعالية، أعرب الحضور عن تقديرهم للمديرية العامة للثقافة والفنون في أربيل لاهتمامها بإحياء التراث الثقافي وتنظيم هذه المناسبة التي تُسهم في الحفاظ على ذاكرة الثقافة الكوردية وقيمها.

يُذكر أن اسم “غونچەي بهارستان” ارتبط بأول كتاب تاريخي عن الكورد وكوردستان باللغة الكوردية، والذي ألّفه المؤرخ والمترجم والكاتب الكوردي حسين حوزني موكرياني، وصدر عام 1925، ويُعد من أبرز المؤلفات المؤسسة للتأريخ الكوردي الحديث.