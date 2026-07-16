فيلم كوردي يحصد جائزة "أفضل مؤثرات بصرية" في مهرجان سينمائي ببريطانيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- فاز الفيلم الكوردي القصير "قاربي الورقي" (بەلەمە کاغەزییەکەم)، من سيناريو وإخراج هوزان شيرزاد، بجائزة "أفضل مؤثرات بصرية" في مهرجان جوائز السينما المستقلة الذي أقيم في المملكة المتحدة.

وصرح مخرج الفيلم، هوزان شيرزاد، لـ "كوردستان 24"، اليوم الخميس 16 تموز 2026، قائلاً: "فيلم قاربي الورقي من تأليفي وإخراجي، وبدأنا تصويره في مطلع عام 2025. وقد نجح العمل سابقاً في تحقيق نجاح ملحوظ وحصد جوائز في عدة مهرجانات محلية ووطنية، منها الدورة الخامسة لمهرجان السليمانية السينمائي الدولي، ومهرجان شباب العراق الدولي للسينما".

وأضاف شيرزاد: "العمل الفني على هذا الفلم لم يقتصر على التصوير فحسب، بل ضم فريق العمل فنانين وبصريين وخبراء في مجالات مختلفة عملوا بتفانٍ كبير. وتولى تشالاك لطيف وعلي نوزاد مهمة صناعة القارب، وهو أحد الرموز الأساسية في قصة الفيلم؛ إذ تمكنوا بعد أربعة أيام من العمل المتواصل من إتمامه، ثم قضوا أياماً إضافية في تصميم الديكورات والمستلزمات الأخرى للفيلم، وهي أيام كانت حافلة بالخبرة والتعاون المشترك".

وعن نيل هذه الجائزة الدولية، قال المخرج: "تم اختيار الفيلم للمنافسة في مهرجان جوائز السينما المستقلة ببريطانيا، والذي شهد مشاركة أكثر من 60 فيلماً من مختلف بلدان العالم. وبعد تقييم الأعمال المعروضة، تم الإعلان عن أفضل المشاريع الفنية في ثماني فئات مختلفة؛ حيث نال فيلم 'قاربي الورقي' بجدارة جائزة 'أفضل مؤثرات بصرية' تقديراً لجهود وإبداع ودقة الفريق الفني والمؤثرات البصرية للفيلم".

وأشار هوزان شيرزاد إلى أن "هذا النجاح لا يمثل مجرد حصد جائزة بالنسبة لنا، بل هو تأكيد وتثبيت لقدرة الأعمال السينمائية الكوردية على حجز مكانة متميزة لها على الصعيد الدولي من خلال التفاني والعمل الجاد. ونحن سعداء لتمكننا من تقديم مساهمة تخدم السينما الكوردية وتترك بصمة متميزة في هذا المجال الفني".

يُذكر أن فيلم "قاربي الورقي" القصير من تأليف وإخراج هوزان شيرزاد، وتولى كل من تشالاك لطيف وعلي نوزاد مهمة صناعة وتصميم مجسم القارب والديكورات فيه، وشارك الفيلم في عدة مهرجانات سينمائية محلية ودولية محققاً جوائز متعددة.





