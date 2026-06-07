سوران.. انطلاق فعاليات "مهرجان كوردستان لأفلام البيئة"

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أربيل (كوردستان24)- تحت شعار "الإنسان وليد بيئته"، تحتضن مدينة سوران فعاليات "مهرجان كوردستان لأفلام البيئة".

وصرح رئيس المهرجان، بشتيوان عبد الله، لـ "كوردستان 24" اليوم الأحد، 7 حزيران/يونيو 2026، قائلاً: "يقدم مهرجان كوردستان لأفلام البيئة شخصيتين افتراضيتين هما شاب وشابة يدعيان (فارين وفرهاد). وستتولى هاتان الشخصيتان، عبر مقاطع الفيديو والقصص والرسائل الفنية، الحديث عن أهمية حماية البيئة ونظافة الطبيعة ومراقبة الموارد الطبيعية، والمسؤولية المشتركة لأفراد المجتمع. كما من المقرر نشر نتاجات ومقاطع فيديو خاصة بشكل أسبوعي طوال فترة المهرجان لإيصال هذه الرسائل بأسلوب مبسط ومؤثر لأكبر عدد من الجمهور".

وأضاف عبد الله: "إن هدف هذا المشروع لا يقتصر على طرح القضايا البيئية فحسب، بل هو مسعى لإظهار الجانب المشرق لكوردستان وجمال طبيعتها. كما يحمل المهرجان رسالة واضحة مفادها أن الإنسان الكوردي، على الرغم من التغيرات والتعقيدات التي شهدتها المنطقة، لا يزال قادراً على مواصلة الحياة والإبداع والتنمية".

وحول أهمية هذه الفعالية السينمائية، أوضح رئيس المهرجان: "نريد تسليط الضوء على وجه آخر لكوردستان؛ وجه مفعم بالحياة والطبيعة والجمال والتعايش. ويمكن للسينما أن تكون الأداة الأقوى لإيصال هذه الرسالة إلى العالم، ولتظهر أن كوردستان ليست مجرد اسم لموقع جغرافي، بل هي موطن للثقافة والإبداع ومحبة البيئة".

وأشار عبد الله إلى أن "مهرجان كوردستان لأفلام البيئة نجح في جمع عدد من صناع الأفلام والمنتجين المحليين والدوليين للتركيز على القضايا البيئية، وساهم في توظيف الأفلام والأعمال الفنية كأدوات للتوعية بغية معالجة المشكلات البيئية وتنمية روح المسؤولية لدى المواطنين".

وذكر رئيس المهرجان أن "مدينة سوران، بما تمتاز به من طبيعة خلابة وجبال شاهقة ووديان وسهول خضراء ومعالم طبيعية بارزة، تعد من الأماكن الأكثر ملاءمة لاستضافة مثل هذه الفعاليات. كما أن إقامة هذا المهرجان في أحضان طبيعة المنطقة يضفي تأثيراً أكبر على رسالته ويخلق رابطاً مباشراً بين الفن والبيئة".

ومن المقرر إقامة فعاليات "مهرجان كوردستان لأفلام البيئة" في الهواء الطلق بمدينة سوران في أيلول/سبتمبر 2026 تحت شعار "الإنسان وليد بيئته".