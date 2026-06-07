إصابة راعيي أغنام جراء انفجار من مخلفات الحرب في مرتفعات «بربزين»

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أربيل (كوردستان24)- أصيب راعيا أغنام بجروح إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب في مرتفعات "بربزين".

وأفاد مراسل شبكة "كوردستان 24" في إدارة سوران المستقلة، بكر سليمان، بأن راعيي أغنام أصيبا بجروح، فجر اليوم الأحد، 7 حزيران/يونيو 2026، جراء انفجار مخلفات حربية في مرتفعات "بربزين" التابعة لناحية سيدكان.

وصرح مدير مستشفى سيدكان الذي نُقل إليه الجريحان، تحسين عثمان، لمراسل "كوردستان 24"، بأن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، حيث أصيبا بشظايا صغيرة فقط. وأوضح أنه بعد تلقيهما الإسعافات الأولية، تم تحويلهما إلى مستشفى "آشتي" التعليمي في سوران.

وبحسب معلومات مراسل "كوردستان 24"، فإن الحادث وقع عندما كان المصابان، وهما حكيم مامند (31 عاماً) وأفين شيخو (21 عاماً)، يرعيان مواشيهما في تلك المرتفعات، حيث أصيبا إثر انفجار جسم من المخلفات الحربية للصراع الدائر بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني (PKK).

وتُعد المناطق الحدودية لإقليم كوردستان، ولا سيما مرتفعات "بربزين" في ناحية سيدكان، منذ سنوات طويلة مسرحاً للعمليات العسكرية والصراع الدائر بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني، مما جعلها حقولاً للمتفجرات والمخلفات الحربية.

وتشكل هذه المخلفات تهديداً مستمراً لحياة القرويين والرعاة وكل من يقصد تلك المناطق؛ حيث يسقط سنوياً العديد من الضحايا والمصابين من المواطنين جراء التعامل مع هذه الأجسام المتفجرة أو المرور بالقرب منها.