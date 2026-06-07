وفاة ضابط برتبة عميد داخل منزله في بغداد والتحقيقات جارية لكشف الملابسات

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أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (7 حزيران 2026)، بوفاة ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية داخل منزله بمنطقة اليرموك غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن قوة أمنية توجهت إلى منزل الضابط بعد ورود بلاغ بشأن وقوع حالة وفاة، حيث باشرت الإجراءات القانونية والتحقيقية في موقع الحادث.

وأضاف أن القوة عثرت على امرأة كانت موجودة داخل المنزل لحظة وقوع الحادث، مبيناً أن طبيعة العلاقة بينها وبين المتوفى لم تتضح حتى الآن.

ووفقاً لإفادة أولية أدلت بها المرأة، فإن الضابط تناول عقاراً منشطاً قبل تعرضه لوعكة صحية فارق على إثرها الحياة، فيما لم تؤكد الجهات المختصة حتى الآن سبب الوفاة بشكل رسمي.

وأشار المصدر إلى أنه تم التحفظ على المرأة واستكمال إجراءات التحقيق، بانتظار نتائج الفحوصات والتقارير الطبية التي ستحدد الأسباب الدقيقة للوفاة وملابسات الحادث.