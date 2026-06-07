علي عبد اللهي استهداف مواقع إسرائيلية رداً على التصعيد في لبنان

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أربيل (كوردستان 24)- جدد علي عبد اللهي، قائد مقر خاتم الانبیاء، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، تحذيرات بلاده من مغبة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مشيراً إلى أن تكرار ما وصفه بـ"خرق اتفاق وقف إطلاق النار" سيؤدي إلى رد عسكري في العمق.

واتهم عبد اللهي إسرائيل بتصعيد عملياتها ضد الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق لبنانية أخرى، معتبراً أن هذه التحركات تحظى بـ"ضوء أخضر ودعم أمريكي"، في ظل ما وصفه بـ"صمت المجتمع الدولي" تجاه هذه التطورات.

وأكد عبد اللهي في تدوينته أن تحذيرات سابقة كانت قد وُجهت بهذا الشأن، مفادها أن أي توسيع لنطاق العمليات العسكرية في ضاحية بيروت سيقابله هجوم على أهداف داخل "الأراضي المحتلة".

تأتي هذه التصريحات في سياق توتر ميداني متصاعد، حيث تربط طهران بين استقرار الهدنة وبين توقف الهجمات الإسرائيلية على الجبهة اللبنانية.