الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض رشقات صاروخية إيرانية وتقرر تعليق الدراسة في عموم البلاد

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أربيل (كوردستان 24)-أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الیوم الأحد 7 حزیران/یونیو 2026، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض كافة الصواريخ التي أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل حتى الآن، مؤكداً رصد دفعات جديدة من الإطلاقات. وذكر المتحدث باسم الجيش في بيان رسمي: "اعترضت القوات الجوية كافة الصواريخ التي تم رصدها، ولا تزال أنظمة الدفاع الجوي تعمل على تحديد التهديدات واعتراضها بعد رصد إطلاقات إضافية باتجاه الدولة".

وأشار البيان إلى أن القوات العسكرية لا تزال في حالة استنفار لمواجهة "الموجة الثالثة" من الهجمات.

إجراءات احترازية على الجبهة الداخلية

وعلى الصعيد المدني، قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق كافة المؤسسات التعليمية والمدارس في جميع أنحاء البلاد غدا الاثنين، كإجراء احترازي عقب الهجوم الصاروخي.

ووفقاً لبيان مشترك صادر عن وزارة التربية والتعليم وقيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش، فإن القرار جاء "بناءً على تقييم شامل للوضع الأمني الراهن"، حيث تقرر بموجبه تعليق كافة الأنشطة التعليمية والتربوية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التدريسية.

تأتي هذه التحركات العسكرية والمدنية في ظل حالة من التأهب القصوى تشهدها المنطقة، عقب اندلاع جولة جديدة من المواجهة المباشرة بين طهران وتل أبيب.