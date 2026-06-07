السلطات العراقية تنفي إسقاط طائرة مدنية بصاروخ إيراني فوق الأجواء العراقية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نفت السلطات العراقية صحة الأنباء المتداولة بشأن سقوط طائرة مدنية عراقية في الأجواء العراقية نتيجة استهدافها بصاروخ إيراني.

وقال عميد عبد الستار زيباري، ممثل وزارة الداخلية في قيادة العمليات المشتركة العراقية، في تصريح لـ كوردستان24، إن الأنباء التي تحدثت عن سقوط طائرة مدنية في سماء كربلاء “بعيدة عن الصحة ولا أساس لها”.

وأوضح زيباري أن ما سقط في المنطقة الواقعة بين محافظتي كربلاء والأنبار هو بقايا صاروخ إيراني، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وأضاف أن أي صاروخ لم يصب طائرة عراقية، مشدداً على أن حركة الطيران لم تشهد أي حادث من هذا النوع، خلافاً لما تم تداوله على بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي.