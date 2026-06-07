العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران المدني لمدة 72 ساعة إضافية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة دائرة المطارات العراقية، اليوم، عن استمرار غلق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران المدني لمدة 72 ساعة إضافية، وذلك بناءً على تبليغ رسمي صادر عن سلطة الطيران المدني العراقي.

وأوضحت الدائرة في بيان موجه للمواطنين والمسافرين وشركات الطيران، أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الجوية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في البلاد.

وأشار البيان إلى أن السلطات ستقوم بإعادة تقييم الأوضاع الأمنية والفنية فور انتهاء مدة الـ 72 ساعة، لاتخاذ القرار المناسب سواء باستئناف الرحلات الجوية أو تمديد فترة الإغلاق وفقاً للمعطيات المستجدة.

ودعت دائرة المطارات المسافرين إلى متابعة القنوات الرسمية للحصول على آخر التحديثات، مؤكدة التزامها بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات تصدر بهذا الشأن.