ترامب يدعو إيران للعودة لطاولة المفاوضات ويؤكد: "اتفاق وشيك" رغم الهجمات الصاروخية

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أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى العودة لمسار المفاوضات، معتبراً أن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل "غير مفيد" للجهود الدبلوماسية الجارية، رغم إعرابه عن تفاؤله بأن التوصل إلى اتفاق بات "في متناول اليد".

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال ترامب إن الهجوم الإيراني من شأنه أن يعقد المساعي الدبلوماسية، وأضاف: "كنا قريبين جداً؛ كنت سأقول إن اتفاقاً سيُوقع يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء من هذا الأسبوع، ولكن الآن حدث هذا الهجوم".

ووجه ترامب رسالة مباشرة لطهران قائلاً: "لقد أطلقتم صواريخكم، وهذا يكفي. عودوا إلى الطاولة وأبرموا اتفاقاً".

وفي سياق متصل، لم يخفِ ترامب انتقاده للجانب الإسرائيلي، حيث أبدى عدم رضاه عن الغارات التي شنتها إسرائيل على العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد، قائلاً: "لست سعيداً حيال ذلك".

تحذير إيراني وتهديد بالتصعيد

من جانبه، وصف الحرس الثوري الإيراني الهجمات الصاروخية التي استهدفت إسرائيل بأنها مجرد "تحذير"، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وهددت طهران برد أوسع وأشمل يستهدف مصالح أمريكية وإسرائيلية في المنطقة في حال تكرار ما وصفته بـ "الاعتداءات".

الوضع الميداني في إسرائيل

على الصعيد الميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض ما لا يقل عن أربع رشقات صاروخية إيرانية. وأكد المتحدث باسم الجيش أن "التهديد الصاروخي المباشر قد انتهى"، مشيراً إلى السماح للمواطنين بمغادرة الملاجئ والمناطق المحصنة في كافة أنحاء البلاد، مع التشديد على ضرورة الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تتأرجح فيه المنطقة بين تصعيد عسكري واسع وبين محاولات دبلوماسية يقودها ترامب لإتمام اتفاق ينهي حالة التوتر المتصاعدة.



