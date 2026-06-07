حرائق في شمال إسرائيل إثر عمليات اعتراض جوي.. والسلطات تؤكد السيطرة على الموقف

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، اليوم الاحد 7 حزیران/یونیو 2026، أن فرق الإطفاء تتعامل مع عدة حرائق اندلعت في شمال إسرائيل نتيجة عمليات اعتراض جوي.

وذكرت الهيئة أن الحرائق شملت منطقة مفتوحة ومكباً للنفايات في منطقة الجليل، إضافة إلى حريقين آخرين في مناطق مفتوحة بهضبة الجولان.

وأكدت السلطات الإسرائيلية أن فرق الإنقاذ والإطفاء تمكنت من احتواء الحرائق، مشيرة إلى أن الوضع بات تحت السيطرة ولا توجد مخاطر فورية تهدد السكان.