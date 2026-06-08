اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وإغلاق مؤقت للمجال الجوي الإسرائيلي

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اربيل (كوردستان24) - أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أن منظومات الدفاع الجوي باشرت العمل لاعتراضه.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل الإنذار المبكر لسكان مناطق جنوب ووسط إسرائيل عقب رصد الصاروخ، فيما دوّت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة من وسط وجنوب البلاد.

وفي وقت لاحق، أكد الجيش الإسرائيلي نجاح عملية اعتراض الصاروخ، بينما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن السلطات أغلقت المجال الجوي الإسرائيلي بشكل مؤقت كإجراء احترازي، قبل الإعلان عن نجاح عملية الاعتراض.