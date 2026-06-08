إسرائيل تعلن انتهاء "الموجة الأولى" فقط من الضربات على إيران

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر اليوم الاثنين، انتهاء "الموجة الأولى" من الضربات التي شنتها مقاتلاته على مواقع في وسط وغرب إيران.

وأفاد الجيش، في بيان له، بأن رئيس الأركان إيال زامير قاد الضربات الجوية الإسرائيلية في إيران، من غرفة عمليات القوات الجوية، وسط استمرار تقييم الأوضاع مع كبار الضباط العسكريين.

وذكرت متحدثة عسكرية باسم الجيش أن سلاح الجو شنّ غارات على أهداف تابعة للنظام الإيراني، رداً على هجمات صاروخية شنتها إيران في وقت سابق ليل الأحد.

وقالت المتحدثة، عبر منصة "إكس" حول التطورات: "هاجم سلاح الجو قبل قليل، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، أهدافًا عسكرية تابعة لنظام الإرهاب الإيراني في غرب ووسط إيران".

تزامن ذلك مع تأكيد مصادر رسمية إلى جانب بيان صادر عن "الحرس الثوري" الإيراني، وقوع ضربات عنيفة على مناطق متفرقة في طهران وتبريز وأصفهان وسط وغرب البلاد.

وأقر مسؤولون إيرانيون، في تصريحات متلاحقة، في وقت مبكر اليوم الاثنين، بتعرض البلاد لغارات إسرائيلية، وسط تهديدات برد يناسب الاعتداء الذي يتعرضون له، بحسب قولهم.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت السلطات الإيرانية أنها قررت إغلاق المجال الجوي حول "مطار الإمام الخميني الدولي"، في طهران، عقب الهجمات الإسرائيلية، وسط توقعات باستمرار إسرائيل في شن ضرباتها.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، قد صرح بأن القواعد الأمريكية والمصالح الإسرائيلية تُعد أهدافاً مشروعة بسبب الأعمال القتالية، بما في ذلك "انتهاك الاتفاقات بشأن لبنان".