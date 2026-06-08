إسرائيل تعلن رسمياً شن هجمات جوية "دقيقة" على أهداف عسكرية في قلب إيران

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية المركزة ضد أهداف عسكرية في منطقتي وسط وغرب إيران، وذلك في رد مباشر وسريع جاء بعد ساعات قليلة من إطلاق طهران لثلاث موجات من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل.

بيان الجيش الإسرائيلي (IDF):

أكدت القيادة العسكرية الإسرائيلية في بيان رسمي: "قامت القوات الجوية، وبتوجيه من الاستخبارات العسكرية، بقصف أهداف عسكرية إيرانية في مناطق غرب ووسط البلاد"، مشددة على أن هذه العمليات تأتي رداً على الهجمات الصارمة التي وضعت المنطقة على حافة حرب شاملة.

بنك الأهداف:

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الغارات استهدفت مطار "مهرآباد" في العاصمة طهران، بالإضافة إلى مواقع تضم أنظمة الدفاع الجوي، ومنصات إطلاق الصواريخ، ومصانع لإنتاج الطائرات المسيرة (الدرون).

الموقف الإيراني:

من جانبه، أكد الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل استخدمت صواريخ باليستية تُطلق من الجو لاستهداف عدة مواقع داخل الأراضي الإيرانية. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في مدن: طهران، أصفهان، تبريز، كرمانشاه، وكرج. ونقلت وكالة "مهر" عن وقوع 3 انفجارات على الأقل في أصفهان، بينما صرح نائب محافظ أصفهان للشؤون الأمنية، أكبر صالحي، بأن الهجوم الذي استهدف منطقة "نجف آباد" لم يسفر عن خسائر بشرية.

الموقف الأمريكي:

وفي واشنطن، صرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لموقع "أكسيوس"، بأن الجيش الأمريكي لم يشارك بأي شكل من الأشكال في الهجمات الإسرائيلية الحالية، مشيراً إلى أن الضربات كانت "محدودة" من حيث المدى والنطاق.

خلفيات التصعيد:

يأتي هذا الرد الإسرائيلي بعد ليلة دامية شهدت إطلاق إيران لثلاث موجات من الصواريخ الباليستية، قالت طهران إنها جاءت "انتقاماً" للقصف الإسرائيلي المستمر على لبنان واغتيال قادة بارزين في "محور المقاومة". وفي غضون ذلك، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش في حالة تأهب قصوى تحسباً لرد إيراني "فوري" وجديد، مما ينذر بانزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية مفتوحة وواسعة النطاق.



