طقس العراق.. ارتفاع درجات الحرارة وتصاعد للغبار

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تقريرها المفصل لحالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى موجة ارتفاع في درجات الحرارة تبدأ من الغد، تليها تقلبات ريحية مسببة للغبار نهاية الأسبوع.

وذكر بيان للهيئة أن طقس يوم غدٍ الثلاثاء سيكون صحواً بشكل عام، مع تسجيل ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بمقدار "بضع درجات" في المناطق الوسطى والجنوبية، وارتفاع طفيف في المنطقة الشمالية.

وأوضح البيان أن درجات الحرارة العظمى ستصل إلى ذروتها في محافظات (البصرة، النجف الأشرف، ذي قار، ميسان، كربلاء المقدسة، والديوانية) بواقع 45 درجة مئوية. فيما ستسجل بغداد وبابل وواسط والمثنى 44 درجة، وتتراوح في المنطقة الشمالي بين 36 درجة في السليمانية و41 درجة في نينوى وكركوك.

وتوقعت الهيئة أن يشهد يوم الأربعاء استمراراً للطقس الصحو مع ارتفاع إضافي طفيف في درجات الحرارة بعموم البلاد. أما يوم الخميس، فستبقى درجات الحرارة مقاربة لمعدلاتها في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع استمرار ارتفاعها قليلاً في الأجزاء الشمالية من البلاد.

وبحسب التقرير، فإن يوم الجمعة المقبل سيشهد تغيراً في حركة الرياح، حيث ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في الأقسام الشرقية للمنطقتين الوسطى والجنوبية. وأكدت الهيئة أن هذا النشاط سيؤدي إلى تصاعد غبار محلي، مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى (5-7) كم، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والشمالية.