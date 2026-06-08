ترامب يحض إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورا

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اربیل (كوردستان24) - دعا الرئيس الأميركي دونالد جيه. ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مطالباً الطرفين بوقف ما وصفه بـ“إطلاق النار” بشكل عاجل، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين الجانبين.

وجاءت تصريحات ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”، حيث كتب:

“يجب على إسرائيل وإيران التوقف فوراً عن إطلاق النار”.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه المنطقة واحدة من أخطر موجات التصعيد بين البلدين، بعد تبادل ضربات صاروخية وهجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية في كلا الجانبين، ما أثار مخاوف من توسع نطاق الحرب إقليمياً.

وتشهد العلاقات بين إسرائيل وإيران توتراً متصاعداً منذ سنوات، إلا أن المرحلة الحالية تُعد من الأكثر خطورة، مع انتقال المواجهة إلى شكل مباشر يشمل هجمات صاروخية متبادلة وضربات جوية على أهداف داخل العمق الإيراني والإسرائيلي.

وبحسب تقارير دولية، فإن التصعيد الأخير بدأ بعد سلسلة هجمات متبادلة شملت مواقع عسكرية ومراكز استراتيجية، وسط تحذيرات من انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع قد تطال أطرافاً إقليمية ودولية أخرى.

ويُعرف ترامب بمواقفه المتشددة تجاه إيران ودعواته المتكررة لمنعها من امتلاك قدرات عسكرية متقدمة، كما سبق أن دعا في مناسبات سابقة إلى التوصل لاتفاقات أو وقف التصعيد بين طهران وتل أبيب، مع تأكيده على ضرورة إنهاء الحرب بسرعة وتجنب اتساعها.

ويرى مراقبون أن تصريح ترامب يعكس قلقاً متزايداً داخل الأوساط السياسية الأميركية من اتساع رقعة المواجهة، خصوصاً في ظل ارتباط النزاع الحالي بأسواق الطاقة العالمية وأمن الملاحة في الشرق الأوسط.

كما يأتي هذا التصريح في وقت تتكثف فيه الدعوات الدولية لخفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة إذا استمرت المواجهات.