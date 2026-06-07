أربيل تستأنف العمل في مشروع «مسار الحياة» الاستراتيجي بمعدل 13 ساعة يومياً

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أربيل (كوردستان24)- استؤنفت الأعمال الإنشائية في مشروع "مسار الحياة" (رێڕەوی ژیانەوە) على شارع الكورنيش في أربيل، بمشاركة عشرات الآليات والمعدات، وذلك بعد توقف قسري دام أربعة أشهر جراء هطول الأمطار الموسمية.

وأوضح مهندس المشروع، خلات خالد، لـ "كوردستان 24"، أن الطول الإجمالي للمشروع يبلغ 25 كيلومتراً، مبيناً أن الفرق الفنية تركز جهودها حالياً على مسافة كيلومتر واحد كمرحلة نموذجية أولى لتسريع الإنجاز.

وأشار خالد إلى أن الكوادر الهندسية تعمل بمعدل 13 ساعة يومياً بنظام المناوبتين لتسليم المشروع قبل السقف الزمني المحدد، لافتاً إلى أن المخطط يتضمن قناة مائية حديثة، متنزهاً عاماً، ممرات للمشاة، ومساحات مخصصة للاستراحة والجلوس. وبيّن أنه فور إتمام المرحلة الأولى، سينتقل العمل إلى المرحلة الثانية الممتدة من حيّي "سيبيردان" و"شاوَيس" وصولاً إلى طريق كويه.

ولاقى استئناف العمل ترحيباً واسعاً من سكان المنطقة؛ حيث قال المواطن صديق بالاني إن الموقع الذي كان سابقاً مكباً للنفايات والأنقاض سيتحول قريباً إلى متنزه ترفيهي مميز. بدوره، أعرب المواطن هاومند علي عن شكره لحكومة إقليم كوردستان لتنفيذ هذا المشروع الذي أزال خطر الفيضانات والسيول عن أحيائهم السكنية بشكل نهائي.

ويُصنف "مسار الحياة" ضمن المشاريع البيئية الاستراتيجية في محافظة أربيل، إذ يهدف إلى تحويل الخنادق ومجاري المياه الموسمية إلى حزام أخضر ومتنفس سياحي يمتد بطول 25 كيلومتراً عابراً عدة أحياء داخل العاصمة. وكان الإهمال السابق لهذا الممر يتسبب بفيضانات شتوية تهدد سلامة المنازل والممتلكات، قبل أن تتدخل حكومة الإقليم لوضع حل جذري لدرء السيول، ورفع نسبة المساحات الخضراء في أربيل إلى 10%، وتوفير بيئة صحية متكاملة للمواطنين.