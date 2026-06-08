إسرائيل تعلن تدمير منظومات الدفاع الجوي الإيرانية في هجوم جوي واسع

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت المنظومات الدفاعية الاستراتيجية التابعة للنظام الإيراني، مؤكداً مشاركة عشرات الطائرات المقاتلة في تدمير تلك الأهداف.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، أن الهجوم نُفذ بناءً على توجيهات استخباراتية دقيقة من شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث استهدفت المقاتلات بنجاح شبكة الدفاع الجوي الإيرانية. وأوضح البيان أن طهران كانت قد نشرت مؤخراً منظومات دفاعية جديدة في مناطق متفرقة من البلاد بهدف ترميم قدراتها في الرصد والتصدي، وذلك بعد الخسائر التي تكبدتها سابقاً خلال عملية (نأمة الأسد/أيام الردع)، إلا أن الهجوم الجديد أدى إلى "تدمير شامل" لهذه المنظومات المطورة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه الضربات وجهت "زخماً قوياً" أضعف القدرات الدفاعية لإيران، مشدداً على أن نجاح العملية يمنح القوات الجوية الإسرائيلية "حرية حركة أوسع" للقيام بمهام وعمليات عسكرية إضافية في الأجواء الإيرانية عند الحاجة.

يأتي هذا التصعيد العنيف غداة ليلة ساخنة شهدت دخول الصراع بين طهران وتل أبيب مرحلة جديدة؛ حيث شن الحرس الثوري الإيراني، ليلة الأحد (7 حزيران 2026)، هجمات صاروخية مكثفة استهدفت العمق الإسرائيلي، وسقط عدد منها في العاصمة تل أبيب ومناطق أخرى.

من جانبه، برر الحرس الثوري الإيراني هجومه الصاروخي بأنه رد على "عدم التزام إسرائيل والولايات المتحدة باتفاقيات وقف إطلاق النار"، فضلاً عن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، واستهداف منطقة "الضاحية الجنوبية" في بيروت بشكل مركز.