إسرائيل توقف الحرب مع إيران وتستكملها على لبنان

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اربیل (كوردستان24) - قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الاثنين8 حزیران/یونیو 2026، إن تل أبيب قررت وقف ضرباتها على إيران، وذلك بناءً على طلب مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء مكالمة أجراها مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

ونقلت القناة 12 عن المسؤول أن "هذه الجولة من التصعيد مع إيران انتهت"، مشيراً في المقابل إلى أن إسرائيل ستواصل ضرباتها في لبنان ضد أهداف حزب الله.

وشدد المسؤول على أن وقف التصعيد مع طهران لا يشمل الجبهة الشمالية، لافتاً إلى أن الخطوة جاءت استجابة لضغوط أمريكية لتهدئة الوضع وإتاحة المجال للمفاوضات الجارية.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية، الاثنين، وقف ضرباتها على إسرائيل، بعد تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط.

وقال ما يسمى "مقر خاتم الأنبياء"، وهو غرفة العمليات المركزية، في بيان إن طهران نفّذت "رداً مؤلماً" على الغارات التي قامت بها إسرائيل في وقت سابق الاثنين، وتعلن على إثره "وقف عملية القوات المسلحة".

وشدّدت القيادة العسكرية في الوقت عينه على أنه "في حال تواصل العدوان والأعمال العدائية، بما في ذلك في جنوب لبنان، سيتم اتخاذ إجراءات أشدّ من ذي قبل".

وكانت إيران هاجمت إسرائيل مساء الأحد ردّا على قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق قولها. فردّت إسرائيل بضرب "اهداف عسكرية" ومجمع بتروكيميائيات في إيران، وفق جيشها.

وقال ترامب الاثنين إن إسرائيل وإيران تريدان "وقفا فوريا لإطلاق النار"، محذّرا من أن المفاوضات في الشرق الأوسط قد يعرقلها "الجهل أو الحماقة".



