مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة لم تعترض صواريخ إيرانية أُطلقت على إسرائيل

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اربیل (كوردستان24) - نفى مسؤول أمريكي مزاعم إسرائيل بأن الولايات المتحدة اعترضت صواريخ باليستية إيرانية أُطلقت على إسرائيل.

وأوضح المسؤول لشبكة CNN أن الجيش الأمريكي لم يعترض أيًا من الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت ليلًا، وهو تحول ملحوظ عن جولات الصراع السابقة مع إيران، حين استخدمت الولايات المتحدة كميات كبيرة من صواريخها الاعتراضية لإسقاط صواريخ إيرانية موجهة نحو إسرائيل.

ويتناقض هذا النفي مع تصريح أدلى به مسؤول عسكري إسرائيلي في وقت سابق من يوم الاثنين، قال فيه إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في جهود الدفاع الجوي، بما في ذلك اعتراض بعض الصواريخ الإيرانية.

كما صرح المسؤول لشبكة CNN بأن الجيش نسق ليلًا مع القيادة المركزية الأمريكية، حيث تحدث رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، مرتين مع قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر.