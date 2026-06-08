الدفاع السعودية: سقوط صاروخ في منطقة خالية قرب الحدود مع اليمن

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اربیل (كوردستان24) - أظهرت نتائج التحقيقات والمراجعة الفنية لوزارة الدفاع السعودية، بأن الصاروخ الباليستي الذي جرى إطلاقه من اليمن، واختفى بالقرب من الحدود كان باتجاه دولة إقليمية، غير أن الأسباب الفنية للصاروخ جعلته يخفق وينحرف عن مساره.

في حين أعطى الإخفاق ذاته مؤشرات غير دقيقة عن وجهة الاستهداف، فيما سقط في منطقة خالية بالقرب من الحدود السعودية اليمنية.

وكشف اللواء الركن، تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اليوم، أن ما يجري تداوله عن تعرّض قاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج للاستهداف "غير صحيح".

وأضاف اللواء المالكي في سياق تغريدات عبر حسابه على منصة إكس أن إطلاق صفارات الإنذار بمحافظة الخرج فجر اليوم كان إجراءً احترازياً، نتيجة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى بالقرب من الحدود.

في سياق متصل، شهدت محافظة الخرج السعودية، صباح الاثنين، تفعيل الإنذار المبكر، فيما أطلق الدفاع المدني السعودي اليوم تنبيه زوال الخطر عن الخرج، إحدى محافظات العاصمة الرياض.



المصدر: العربیة