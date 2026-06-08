إنقاذ بحارة هنود على متن ناقلة اندلعت فيها النيران قبالة سلطنة عمان

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أربيل (كوردستان24)- أجلت السلطات العُمانية 24 بحّارا هنديا من على متن ناقلة اندلعت فيها النيران قبالة سواحل السلطنة الیوم الاثنين 8 حزیران/یونیو 2026، وفق ما أفاد مسؤولون في نيودلهي، من دون تحديد سبب الحريق.

وجاء في بيان للسفارة الهندية في عُمان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي "نشعر بالامتنان للسلطات العمانية لاستجابتها السريعة وإنقاذها جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 من حملة الجنسية الهندية، على متن إم تي ماريفكس وضمان سلامتهم".

وأفادت وزارة الموانئ والشحن والممّرات المائية الهندية أنه تم الإبلاغ عن حريق حوالى الساعة 13,30 (08,00 ت غ) على متن الناقلة "إم تي ماريفكس" التي ترفع علم بيلاو.

وقال المسؤول في الوزارة أوبيش كومار شارما للصحافيين "تم الإبلاغ عن حريق على متن السفينة إم تي ماريفكس التي كانت تقل 24 بحّارا هنديا.. جميع البحّارة الهنود بأمان".

وأظهرت صور نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي "اتحاد البحارة في الهند" طاقم السفينة وهم يُنتشلون بواسطة مروحية من على متنها، فيما تصاعد دخان أسود كثيف من جسر القيادة والغرف.

وظهر موقع الناقلة على موقع "مارين ترافيك" لتعقّب السفن قبالة ساحل سلطنة عمان، وتحديدا جنوب العاصمة مسقط.

ولم تقدّم السلطات الهندية تفاصيل عن حجم الأضرار التي تعرّضت لها السفينة ولم توضح سبب اندلاع الحريق.

تعطل إيران إلى حد كبير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط/فبراير. وينقل الممر المائي الحيوي حوالى خُمس شحنات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال في أوقات السلام.

ودانت الخارجية الهندية الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل في وقت سابق الاثنين.

وقالت في بيان إن "هذا النزاع دام الآن أكثر من مئة يوم وتسبب بالفعل بمعاناة بشرية هائلة".

وأضافت "كان له أيضا تأثير منهك على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة".



المصدر: فرانس برس