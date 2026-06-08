رئيس البرلمان الإيراني يوجه رسالة حازمة: زمن الانتهاكات المتكررة ولى وردنا مرتبط بالأفعال

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أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، رسالة شديدة اللهجة تتعلق بالتطورات الميدانية الأخيرة، مؤكداً أن بلاده فرضت واقعاً جديداً كسر القيود السابقة التي كانت تكتفي بـ"الوعود الورقية".

وقال قاليباف في تدوينة له اليوم: "لقد كسرنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق والانتهاكات المتكررة له في الميدان".

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن الموقف الإيراني الحالي ليس مجرد رد فعل عابر، بل هو استراتيجية مستمرة، قائلاً: "ما لم تكن هناك إرادة حقيقية لبناء الثقة، فإن رد إيران سيكون هو نفسه"، في إشارة واضحة إلى أن طهران ستواصل نهجها القتالي أو الدفاعي طالما استمرت الأطراف المقابلة في نقض التعهدات.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مما يعكس إصرار القيادة الإيرانية على ربط أي تهدئة بالالتزام الفعلي والملموس على أرض الواقع.