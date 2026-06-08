مقر بارزاني يوجه برقية تعزية بوفاة الصحفي هلكوت عزيز

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اربیل (كوردستان24) - أصدر مقر بارزاني، اليوم الأثنین، برقية تعزية ومواساة بوفاة الصحفي الكوردستاني (هەڵکەوت عەزیز)، أعرب فيها عن مشاطرته الأحزان لعائلة الفقيد والوسط الصحفي والإعلامي في الإقليم.

وجاء في نص البرقية:

بسم الله الرحمن الرحيم



ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الصحفي (هەڵکەوت عەزیز). وبهذا المصاب، نتوجه بخالص التعازي والمواساة لعائلة وذوي وأصدقاء المغفور له (هەڵکەوت عەزیز)، وإلى عموم الصحفيين والإعلاميين في كوردستان، ونشاطرهم في هذا الحزن والألم.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مقر بارزاني 8 حزيران 2026