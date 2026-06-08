نتنياهو: الضربات الإسرائيلية على إيران توقفت دون إعلان رسمي لوقف إطلاق النار

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اربیل (كوردستان24) - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول تصريح له منذ تبادل الجانبين الضربات، أن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران، دون أن يُعلن رسمياً وقف إطلاق النار.

وقال نتانياهو في كلمة متلفزة اليوم الاثنين: "في الوقت الحالي، توقف إطلاق النار، لأنه بعد أن ضربنا النظام الإيراني في طهران، توقف عن مهاجمتنا. إذا ارتكبت إيران خطأ مهاجمتنا مرة أخرى، فسوف نرد بالقوة".

وأضاف نتنياهو أن طهران حاولت خلق "معادلة جديدة" بربط الصراع في لبنان برد إيراني.

وقال نتنياهو: "ظنوا أن بإمكانهم إطلاق النار على إسرائيل من الأراضي اللبنانية والإيرانية، وأننا لن نرد. هذا لم يحدث، ولن يحدث. لن يحدث في عهدي".

وأكد قائلاً: "أنا أؤيد بشدة حقنا في التحرك ضد أعدائنا".

وأفادت وكالات الأنباء سابقاً بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نتنياهو التريث في شن هجوم انتقامي على إيران، وفقاً لمسؤول أمريكي.

كذلك قال مسؤول إسرائيلي إنّ الزعيمين تحدثا هاتفياً مرتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



المصدر: وکالات