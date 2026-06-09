زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة "سرگز" جنوبي إيران

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أربيل (كوردستان 24)- أفاد مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، بوقوع هزة أرضية بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 9 حزیران/یونیو 2026، عند الحدود الإدارية بين محافظتي هرمزگان وكرمان في ضواحي منطقة "سرگز".

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المركز، وقعت الهزة في تمام الساعة 00:38:43 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 22 كيلومتراً تحت سطح الأرض. وحدد المركز إحداثيات الزلزال عند خط عرض 27.9 درجة شمالاً وخط طول 56.95 درجة شرقاً.

وأشار التقرير إلى أن أقرب التجمعات السكانية لمركز الزلزال كانت مدينة "سرگز" في محافظة هرمزگان (على بعد 28 كم)، تليها مدينة "زيارتعلي" (33 كم)، ثم مدينة "فارياب" في محافظة كرمان (على بعد 34 كم). كما يبعد مركز الهزة مسافة 104 كيلومترات عن مدينة بندر عباس و264 كيلومتراً عن مدينة كرمان، وهما المركزان الإداريان للمحافظتين المتأثرتين.

وحتى هذه اللحظة، لم تصدر أي تقارير رسمية تفيد بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذا الزلزال.



المصدر: وسائل اعلام ایرانیة