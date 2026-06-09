تصعيد ميداني في جنوب لبنان وترقب لاستراتيجية المواجهة مع إيران

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ صباح اليوم الثلاثاء 9 حزيران/يونيو 2026، غارة على حي "الحمادية" في بلدة العباسية بقضاء صور، فيما استهدف قصف مدفعي ليلي أطراف بلدة "قلاويه" في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وفي قضاء جزين، تعرضت منطقة القطراني، ولا سيما "جورة خضر" و"حرج القطراني"، لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف. كما جدد الطيران الإسرائيلي غاراته على بلدتي العباسية والرمادية في قضاء صور.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع، أن إسرائيل تسعى للحفاظ على "حرية التحرك" لمهاجمة أهداف في لبنان حتى بعد انتهاء جولة التصعيد الحالية مع إيران.

وأشار المصدر إلى رغبة تل أبيب في مواصلة الضغط لإضعاف القدرات الصناعية الإيرانية، مع إدراكها للحاجة إلى تنسيق وثيق مع إدارة ترامب والحصول على دعم عسكري أمريكي لضمان استمرار العمليات القتالية بكفاءة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح في وقت سابق بأنه اتخذ إجراءات تهدف لمنع إيران وحزب الله من فرض "معادلة جديدة لا تُطاق" تحد من قدرة إسرائيل على الرد.

وخلصت الصحيفة الأمريكية إلى أنه على الرغم من سعي واشنطن للتهدئة، فإن الردود الإسرائيلية الأخيرة كشفت عن حدود قدرة البيت الأبيض على كبح جماح تل أبيب، المصممة على تحييد التهديدات القادمة من حزب الله.