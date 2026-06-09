لبنان قلب إيران".. تغريدة للسفارة الإيرانية تثير موجة غضب في بيروت

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أربيل (كوردستان 24)- اشتعلت موجة من الانتقادات بين اللبنانيين خلال الساعات الماضية، إثر تغريدة للسفارة الإيرانية في بيروت، ألمحت فيها إلى ترابط مصيري البلدين، بعد التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة منذ الأحد الماضي بين إيران وإسرائيل.

فقد نشرت السفارة صورة لخريطة إيران وفي وسطها خريطة لبنان، وكتبت "لبنان هو قلب إيران"، ما أثار عاصفة من التعليقات على المنشور.

إذ اعتبر العديد من المعلقين اللبنانيين أن طهران جلبت الخراب على بلادهم، وأن حزب الله ورط لبنان بحرب لا دخل له فيها.

كما طالب آخرون بالكف عن التدخل في الشؤون الللبنانية.

أتى ذلك، بعد أيام قليلة على انتقادات حادة وجهها الرئيس اللبناني جوزيف عون لطهران، مطالباً إياها بالكف عن التدخل في شؤون بلاده. واعتبر أن السلطات الإيرانية تستغل لبنان كورقة مساومة على طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة

كما جاء بعدما تمسك الجانب الإيراني بأن يكون وقف الحرب في لبنان جزءاً من التفاهم الذي تريد التوصل إليه مع واشنطن.

وترافق المنشور كذلك مع تبرير طهران هجومها، مساء الأحد، على إسرائيل بأنه رد على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حليفها حزب الله.

في حين تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواصلة الحملة العسكرية ضد حزب الله، متجاهلاً التحذير الإيراني، ومشدداً على أن "جيشه سيضرب الضاحية الجنوبية لبيروت رداً على كل هجوم على شمال إسرائيل".



المصدر: العربیة