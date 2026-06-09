فاجعة طريق البصرة - الناصرية: مطالبات بتحقيق شفاف وإصلاحات عاجلة للبنية التحتية بعد مصرع وإصابة 40 شخصاً

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اربيل (كوردستان24) - دعا "مجلس قادة وشيوخ وشخصيات العراق" إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في ملابسات حوادث السير في جنوب العراق، معيداً تسليط الضوء على ملف سلامة الطرق والبنى التحتية في البلاد. بعد أن شهد الطريق السريع الرابط بين محافظتي البصرة وذي قار (الناصرية) حوادث سير عديدة خلال هذه الايام وابرزها، قبل يومين بعد ان وقع حادث سير مأساوياً أودى بحياة 21 شخصاً وأصاب 19 آخرين بجروح متفاوتة.

وأعرب "مجلس قادة وشيوخ وشخصيات العراق" في بيان له عن بالغ حزنه وأسفه إزاء هذه الفاجعة الأليمة التي هزت الأوساط الشعبية، مقدماً تعازيه الحارة لأسر الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد بيان المجلس على أن تكرار هذه الحوادث يعيد إلى الواجهة بشكل ملح ملف سلامة الطرق والبنى التحتية في العراق. وأكد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لإجراءات السلامة على الطرق الخارجية، ومعالجة أوجه القصور والإهمال التي تتسبب في حصد أرواح المواطنين.

ودعا المجلس الجهات الحكومية المختصة إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة تشمل، فتح تحقيق شامل وشفاف في ملابسات الحوادث الحالية وإعلان نتائجه للرأي العام. مع وضع آليات كفيلة بمنع تكرار مثل هذه الفواجع على الطرق السريعة. والإسراع في تطوير البنى التحتية للطرق البرية وتوفير متطلبات السلامة المرورية والخدمات الإسعافية اللازمة عليها.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على أرواح المواطنين يتطلب عملاً مؤسسياً جاداً للحد من حوادث السير التي باتت تشكل خطراً مستمراً على الطرق العراقية.

وفقاً لبيان رسمي صدر عن وزارة الصحة العراقية يوم الأحد الماضي، 7 حزيران/يونيو 2026، فإن حادثا مروريا نجم عن انقلاب حافلة لنقل الزوار على الطريق الرابط بين مدينتي الناصرية والبصرة. وأسفرت الحصيلة الأولية عن وفاة 21 شخصاً وإصابة 19 آخرين، من بينهم عدد من الزوار الإيرانيين.

كما توفي الصحفي والاعلامي هلكوت عزيز، يوم أمس الاثنين، في حادث سير على الطريق نفسه الذي يربط بغداد بمدن الجنوب العراقي وبالاخص البصرة.