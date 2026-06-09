بفضل الأمطار ومشاريع الري.. انتعاش كبير لزراعة الأرز والسمسم في العمادية

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أربيل (كوردستان24)- تستعيد الأراضي الزراعية في قرية "گوهەرزێ" التابعة لقضاء العمادية (ئامێدي) بمحافظة دهوك نشاطها الحيوي، مع انطلاق موسم زراعة الأرز والسمسم. وتأتي هذه الانطلاقة مدعومة بموسم مطير وفير ومشاريع مائية ساهمت في إنعاش آمال المزارعين المحليين بتحقيق محصول متميز هذا العام.

أصناف محلية مميزة وعودة للعمل

وتشتهر جبال وسهول قضاء العمادية بزراعة أصناف عريقة من الأرز المحلي، وفي مقدمتها صنف "الششمەیی" الذي يحظى بطلب واسع في الأسواق المحلية لجودته العالية ونكهته المميزة، إلى جانب زراعة محصول السمسم.

وفي حديث لـ كوردستان24، يوضح المزارع محمد صالح، مراحل العمل قائلاً: "لقد بدأنا بتهيئة التربة وحراثتها وتقسيم قنوات الري لزراعة السمسم والأرز. نركز بشكل أساسي على صنف الششمة (الريتك) الذي ينقسم إلى نوعين؛ ذي الحبة القصيرة وذي الحبة الطويلة، ونأمل أن يكون هذا الموسم وفيراً بالخيرات".

تحديات المياه وحلولها

وعلى الرغم من وفرة المتساقطات المطرية والثلجية هذا العام، إلا أن وعورة التضاريس تفرض تحديات لوجستية على المزارعين. ويشير مزارع آخر من القرية في حديثه للقناة إلى أهمية استقرار مصادر المياه قائلاً: "لقد حظينا بموسم جيد من الأمطار والثلوج، مما وفر منسوباً ممتازاً من المياه، لكن تظل معضلتنا الأساسية في بعد مصادر المياه وصعوبة إيصالها بانتظام إلى الحقول. إن توفير حلول مستدامة لشبكات الري يمنحنا الاستقرار ويشجعنا على مواصلة العمل في أرضنا والاعتماد على إنتاجنا المحلي".

الدعم الحكومي وتوسيع المساحات الزراعية

من جهتها، تواصل الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان تقديم التسهيلات للمزارعين عبر إنشاء قنوات الري والمشاريع الإروائية الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

وفي هذا الصدد، أشار هكار حميد، مدير زراعة آميدي، لـ "كوردستان 24"، إلى أثر هذا الدعم بالقول: "نشكر حكومة إقليم كوردستان على اهتمامها بإنشاء وتأهيل عدد من قنوات ومشاريع الري في حدود قضاء العمادية. هذه الخطوات مثّلت دافعاً قوياً للمزارعين للعودة إلى حقولهم وتوسيع المساحات المخصصة لزراعة الأرز والسمسم".

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للزراعة في دهوك، فقد بلغت المساحات المزروعة بمحصول الأرز في عموم المحافظة هذا العام أكثر من 32 ألف دونم، حيث يشغل صنف "الششمة" المساحة الأكبر منها. وفي قضاء العمادية وحده، تمكن المزارعون من استصلاح وزراعة أكثر من 1,000 دونم من حقول الأرز.

بعد سنوات من التحديات والمخاوف المرتبطة بالجفاف، يبدو أن تضافر العوامل الطبيعية المتمثلة في غزارة الأمطار، مع الجهود الخدمية لحكومة الإقليم، قد أعاد لقرية "گوهەرزێ" بريقها الزراعي، لتبدأ حقول الأرز برسم مشهد واعد يدعم الاقتصاد المحلي للمنطقة.

تقرير: جكدار جمال - مراسل كوردستان24 في دهوك