وفد من إقليم كوردستان يزور بغداد الأسبوع المقبل لحسم ملف نظام أسيكودا

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أربيل (كوردستان24)- يتوجه وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة الاتحادية بغداد، الأسبوع المقبل، بهدف وضع اللمسات الأخيرة والتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة العراقية بشأن تطبيق نظام "أسيكودا" (ASYCUDA) العالمي لأتمتة البيانات الجمركية.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء 9 حزيران 2026، كشف الدكتور سامي جلال، رئيس وفد حكومة الإقليم المعني بنظام "أسيكودا"، عن تأجيل موعد الزيارة التي كانت مقررة أمس الاثنين إلى يوم الاثنين المقبل، الموافق 15 حزيران.

وأعرب جلال عن تفاؤله بإتمام المهمة، قائلاً: "من المتوقع جداً أن يصل وفدا حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية إلى اتفاق نهائي وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بشأن النظام الجمركي خلال الأسبوع المقبل".

وحول طبيعة المباحثات الحالية، أوضح رئيس الوفد أن الطرفين تجاوزا النقاط الجوهرية وهما في حالة اتفاق عام، مشيراً إلى أن ما تبقى من مسائل لا يتعدى كونه "تفاصيل فنية بسيطة". وأكد أن إقليم كوردستان سيباشر الانضمام إلى النظام وتطبيق آلياته وفقاً للشروط والمتطلبات المتفق عليها.

وفي سياق رده على الأنباء التي تحدثت عن وجود معوقات نتيجة التفاوض مع كابينتين حكوميتين مختلفتين في بغداد خلال أقل من عام، نفى سامی جلال تلك الإشاعات، مؤكداً وجود "تفاهم جيد جداً" مع الكابينة الحكومية الحالية، مشدداً على أن الأجواء إيجابية ولا توجد عوائق تحول دون إبرام الاتفاق.

يُذكر أن نظام "أسيكودا" هو نظام إلكتروني دولي طوره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لإدارة البيانات الجمركية. ويهدف النظام إلى رقمنة الإجراءات الجمركية بالكامل، وتسريع حركة التجارة، والحد من الفساد، وضمان أعلى مستويات الشفافية في تحصيل الإيرادات المحلية.

وتسعى الحكومة الاتحادية، التي بدأت بتطبيق هذا النظام فعلياً، إلى تعميمه في إقليم كوردستان لتوحيد الإجراءات المالية والجمركية في كافة المنافذ الحدودية لجمهورية العراق.