مشروع "سايلو حلبجة" الإستراتيجي يدخل مراحله الأخيرة وفتح باب التعيين لتشغيله

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع سايلو حلبجة الجديد عن وصول الأعمال في المشروع إلى مراحلها النهائية بنسبة إنجاز بلغت 85%، مؤكدةً التزامها باستكمال المتبقي من الأعمال قبل نهاية العام الحالي، تمهيداً لافتتاحه رسمياً واستقبال محاصيل مزارعي المنطقة مع انطلاق موسم الحصاد للعام المقبل.

وقال كوران محمد رشيد، عضو اللجنة المشرفة في تصرحٍ لـ كوردستان24، إن الجدول الزمني للمشروع شهد تمديداً وافقت عليه الجهات المعنية لمدة 120 يوماً إضافية فوق المدة الأصلية المحددة بـ 700 يوم؛ وذلك نتيجة للظروف الجوية القاسية والبرودة الشديدة، إلى جانب بعض المعوقات الفنية الطارئة التي تم التغلب عليها بنجاح.

وفي سياق التحضيرات الإدارية لتشغيل الصرح الاقتصادي الجديد، أوضح رشيد أن مجلس الخدمة العامة يعتزم تخصيص نحو 20 موظفاً لصالح السايلو، ما يشكل 8% من إجمالي الدرجات الوظيفية البالغة 250 درجة بصفة عقود، والتي وافق عليها مجلس الوزراء لدوائر محافظة حلبجة.

وعلى صعيد البنية التحتية للطاقة، أشار عضو اللجنة إلى وجود محطتين كهربائيتين في محيط المشروع، الأولى بقدرة (33 Kv) والثانية بقدرة (11 Kv).

لافتاً إلى أن اللجان الفنية تعكف حالياً على تقييم المحطتين لتحديد المصدر الرئيسي والأكثر كفاءة لتغذية المنشأة بالتيار الكهربائي المستمر.

وفي إطار الإجراءات التنفيذية للتعيينات، يطلق مجلس الخدمة العامة في إقليم كوردستان، اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء 10 حزيران، الرابط الإلكتروني الخاص بملء استمارات التقديم للمواطنين الراغبين بالتعاقد، على أن تستمر عملية التقديم لمدة أسبوعين كاملين تنتهي في 24 حزيران الجاري.

تأتي هذه الخطوة تفعيلاً للأمر الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بموجب الكتاب الرسمي المرقم (12340) الصادر في 6 تشرين الأول 2025، والقاضي بالموافقة على تعيين 250 موظفاً بصفة عقود على ملاك الدوائر الحكومية في حلبجة، مع تخصيص 32 درجة منها لأصحاب الاختصاصات النوعية المختلفة.

ويندرج مشروع سايلو حلبجة ضمن الحزمة الاستراتيجية لمشاريع التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وحظي برعاية مباشرة من رئيس الحكومة مسرور بارزاني الذي وضع حجر أساسه في 30 حزيران 2024.

أبرز الأرقام والمعطيات الخاصة بالمشروع:

المساحة الكلية: 52 دونماً من الأراضي المخصصة.

التكلفة الإجمالية: 27 ملياراً و204 ملايين و200 ألف دينار عراقي.

الطاقة الاستيعابية: 40 ألف طن من القمح.

ومن المتوقع أن يشكل هذا المشروع تحولاً اقتصادياً جذرياً لمزارعي المنطقة، إذ يتطابق حجم استيعابه مع معدل الإنتاج السنوي للمحافظة البالغ نحو 40 ألف طن، وهو ما سينهي تماماً الأعباء المالية واللوجستية التي كان يتحملها المزارعون طوال السنوات الماضية لتصدير ونقل محاصيلهم إلى سايلوهات محافظة السليمانية.