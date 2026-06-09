زاخو يجدد عقود 9 من لاعبي فريقه

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أربيل (كوردستان24)- في استهلالية خططه مع الهيئة الإدارية الجديدة، قرر نادي زاخو تجديد عقود 9 من لاعبي الفريق، وفي مقدمتهم تم حسم بقاء كل من أمجد عطوان وشيركو كريم.

وعلى الرغم من أن هوية المدرب القادم لزاخو لم تتضح بعد، إلا أن النادي برئاسة "چیا أمين" يستعد لتجديد عقود 9 لاعبين في الفريق.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "كوردستان 24"، فإن نادي زاخو سيجدد عقد شيركو كريم لعام آخر، كما اتفق مع اللاعبين التالية أسماؤهم لتمديد عقودهم للموسم المقبل: (أمجد عطوان، شيفان جميل، أسامة رشيد، جوزيف ماوريسيو، أليو آدم، حميد حاجي، وإيتشيتا ديبوتي)، بالإضافة إلى أنهم قريبون جداً من التوصل لاتفاق مع البرازيلي "أورينيو" لتجديد عقده أيضاً.

وكان نادي زاخو قد مرّ بظروف غير مستقرة في دوري نجوم العراق خلال الموسم الماضي، حيث أنهى الموسم في المركز التاسع، ويأتي ذلك بعد أن حقق المركز الثالث في موسم 2024-2025، وشارك كممثل للعراق في دوري أبطال الخليج، إلا أنه غادر البطولة من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام نادي الشباب السعودي.