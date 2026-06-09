بيتر كوركيس لن يعود إلى دهوك ويقترب من نادٍ أوروبي

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أربيل (كوردستان24)- قرر اللاعب بيتر كوركيس عدم العودة إلى نادي دهوك، مغادراً دوري نجوم العراق نهائياً، بعد تلقيه عدة عروض مغرية من أندية أوروبية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "كوردستان 24"، فإن لاعب نادي دهوك، بيتر كوركيس، اتخذ قراراً بترك دوري نجوم العراق بشكل نهائي، ولن يلعب لأي نادٍ عراقي آخر، حيث يمتلك حالياً عدة عروض من أندية في أوروبا.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، قال بيتر كوركيس إنه قطع وعداً على نفسه بعدم اللعب لأي نادٍ عراقي بعد نادي دهوك، مبيناً: "سأحسم مصيري ووجهتي القادمة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان بيتر كوركيس قد انتقل في صيف 2024 من نادي مالمو السويدي إلى نادي دهوك، وخلال الموسم الماضي من دوري نجوم العراق، تمكن من تسجيل 19 هدفاً وصناعة 4 تمريرات حاسمة (أسيست) في 30 مباراة خاضها.

وبشكل عام، شارك بيتر كوركيس مع نادي دهوك في 56 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 26 هدفاً وصنع 11، كما حقق مع الفريق لقبي كأس العراق ودوري أبطال الخليج.

يذكر أن بيتر كوركيس يبلغ من العمر 25 عاماً، وهو من مواليد مدينة سيدني الأسترالية، لكنه نشأ وترعرع في السويد. بدأ مسيرته الكروية في نادي "هوسكفارنا" السويدي، ثم انتقل للعب في صفوف فريق الشباب بنادي برايتون الإنجليزي، حيث شارك معه في 44 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 7 أخرى.



