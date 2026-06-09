وزارة الكهرباء: تعليق مؤقت لعمليات الدفع بسبب تطوير الأنظمة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم، عن توقف مؤقت لخدمات تسديد فواتير الكهرباء عبر منصة "ئي-پسوولە" (e-Psûle) وكافة الدوائر التابعة لوزارة الكهرباء، وذلك في إطار جهود تطوير وتحديث الأنظمة التقنية.

ووفقاً للبيان، سيبدأ هذا التوقف اعتباراً من الساعة 2:00 ظهراً من يوم الخميس، الموافق 11 حزيران، ويستمر لغاية يوم الاثنين، 15 حزيران.

وأوضحت الحكومة أن جميع عمليات الدفع التي تُجرى عبر المنصة أو الدوائر الرسمية قبل الساعة 2:00 ظهراً من يوم 11 حزيران، أو بعد انتهاء فترة التحديث المقررة، سيتم التعامل معها ومعالجتها بشكل اعتيادي.

ويأتي هذا الإجراء نتيجة تنفيذ أعمال تطوير وتحديث شاملة لأنظمة وزارة الكهرباء، تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة المشتركين في مختلف أنحاء إقليم كوردستان، وصولاً إلى المناطق الأكثر بُعداً.



