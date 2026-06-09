ترامب: إيران أسقطت مروحية أميركية من طراز "أباتشي"

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الإيرانية أقدمت على إسقاط مروحية عسكرية أميركية متطورة من طراز "أباتشي" أثناء تحليقها فوق مياه مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأكد ترامب، في تصريح حازم، أن الولايات المتحدة الأميركية باتت مضطرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشدداً على أن واشنطن سترد بشكل حتمي ومباشر على هذا الهجوم الذي استهدف أصولها العسكرية في المنطقة.

مشيراً إلى أن "طيارين اثنين كانا على متن المروحية، وهما بصحة جيدة ولم يصابا بأي جروح، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ستضطر للرد على هذا الهجوم".

واليوم الثلاثاء، كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها، أنه عند الساعة 07:33 من أمس الاثنين، 8 حزيران، بتوقيت الولايات المتحدة، أنقذت قواتها جنديين اثنين من طاقم مروحية من طراز "إيه إتش-64 أباتشي" بعد تعرضها لحادث أثناء قيامها بدورية قبالة سواحل المنطقة.

وأشارت (سنتكوم) أيضاً إلى أنه تم إنقاذ الجنديين خلال ساعتين، وأن حالتهما الصحية مستقرة الآن.